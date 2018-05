Ziaristul irakian care a aruncat cu pantofii după George W. Bush candidează pentru parlamentul de la Bagdad Ziaristul irakian care a aruncat cu pantofii dupa presedintele american George W. Bush candideaza pentru un loc in parlamentul de la Bagdad, informeaza AFP. Muntazar az-Zaydi, acum in varsta de 39 de ani, a devenit celebru in decembrie 2008 pentru gestul sau de protest. Intr-o conferinta de presa, la Bagdad, el i-a strigat presedintelui de atunci al SUA: "Caine, asta e sarutul de adio din partea poporului irakian!"; Bush a reusit sa evite pantofii aruncati de ziarist. Ulterior, az-Zaydi a fost condamnat la un an de inchisoare pentru agresarea unui sef de stat strain aflat intr-o vizita oficiala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- La aproape un deceniu dupa ce a fost la un pas de a provoca un incident diplomatic international aruncandu-si pantofii spre presedintele SUA George W. Bush la Bagadad, jurnalistul Muntadhar al-Zaidi incearca sa-si cladeasca o cariera politica, transmite CNN.

