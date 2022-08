Stiri pe aceeasi tema

- Nu-i un semn bun. CS Minaur a bifat azi, 5 august, prima partida din Liga a II-a la fotbal, iar rezultatul nu a fost cel pe care și-l doreau oficialii clubului. Minaur a debut in Liga secunda fara sa marcheze un gol, fiind surclasata clar de Unirea Slobozia, care a reușit un sec 3-0 impotriva echipei…

- Echipele feminine de handbal si volei ale Romaniei au debutat cu infrangeri, luni, la cea de-a XVI-a editie de vara a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE 2022), de la Banska Bystrica (Slovacia).La handbal feminin, Romania a fost invinsa cu 23-22 de Danemarca, potrivit site-ului Comitetului…

- Unirea Slobozia a prins gustul golului in actuala perioada de pregatire, senzație care speram sa persiste și dupa startul competiției in liga secunda. Elevii lui Costel Enache au marcat 28 de goluri in cele 6 partide de pregatire disputate și au primit doar doua. In ultimul meci jucat in cadrul cantonamentului…

- Cele trei trupe din Timis care participa in noua editie a Ligii 2 si-au aflat azi programul sezonului regular 2022-23. Nou promovata CSC Dumbravita ve debuta in deplasare la Viitorul Pandurii, Ripensia joaca si ea tocmai la Buzau, in timp ce Politehnica are meci acasa in prima runda, cu Unirea Constanta,…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc, mai devreme, tragerea la sorți a programului ligii a doua. FC Brașov va debuta, pe 6 august, in deplasare, la Șelimbar. FC Brașov va intalni pe Steaua și Dinamo in etapele 15 și 16. In etapa a 2-a, FC Brașov va intalni, acasa, nou-promovata Minaur Baia…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…

- Cu un buget infim fata de cel al judetului Iasi, CJ Ialomita a alocat in acest an de zece ori mai multi bani sportului! In ultima perioada v-am tinut la curent despre atacurile dure adresate conducerii Consiliului Judetean Iasi ca reactie la actiunile capilor consiliului in legatura cu sportul. Presedintele…

- Aproximativ 50% din romani și-ar achiziționa o mașina electrica. Care este principalul motiv al reticenței Aproximativ 50% din romani și-ar achiziționa o mașina electrica. Care este principalul motiv al reticenței Pentru a reduce costul alimentarii și protejarea mediului, jumatate din romani ar vrea…