Zi liberă pentru elevi și profesori la începutul lunii octombrie. De ce Zi libera pentru elevi și profesori, chiar inainte de prima vacanța a anului școlar. Ziua Internaționala a Educației, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 octombrie, este zi libera pentru elevi și profesori. Anul acesta, ziua de 5 octombrie pica intr-o zi de joi, așadar elevii vor merge la școala numai 4 zile in saptamana 2-8 octombrie. In tara noastra, Ziua Mondiala a Educatiei este marcata incepand cu anul 2013 si a fost introdusa in structura anului scolar 2013-2014. Structura anului școlar 2023-2024 Modulul 1 cursuri de luni, 11 septembrie 2023, pana vineri, 27 octombrie 2023;vacanta de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

