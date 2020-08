Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a hotarat astazi, 14 august, trimiterea in judecata a lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, pentru infracțiunea comisa in septembrie 2019, cand, aflat sub influența alcoolului, a accidentat mortal o persoana. ...

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulesc, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost trimis in judecata pentru omor. Anunțul a fost facut de Parchetul Capitalei in urma cu puțin timp.Citește și: Traian Basescu PROFEȚEȘTE: Razbunarea pentru Pian va fi crancena Mario Iorgulescu a accidentat…

- Dinamo a pierdut ambele manșe din semifinalele Cupei Romaniei, 0-3 și 0-1, dar incearca sa obțina calificarea in finala la comisii. Dumitru Dragomir a incercat sa anticipeze raspunsul pe care FRF urmeaza sa il anunțe astazi. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal nu a exclus nicio varianta.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti sustin ca autopsia efectuata in cazul iranianului Mansouri Gholam Reza arata ca moartea acestuia a fost una violenta, cauzata de leziuni traumatice incompatibile cu viata, produse prin lovirea de un plan dur, posibil "in conditiile unei precipitari".Un…

- Mario Iorgulescu, fiul fostului șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mario Iorgulescu, va fi dat in urmarire internaționala dupa ce, marți, Curtea de Apel București a stabilit definitiv arestarea acestuia in lipsa. Astfel, instanța a respins contestația lui Mario Iorgulescu la mandatul de arestare…

