- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminica seara, dupa infrangerea cu 2-3 din meciul cu Farul Constanta, ca acesta a fost cea mai importanta partida din acest sezon, iar formatia sa nu a jucat bine, scrie Agerpres.El le-a cerut scuze suporterilor pentru ca FCSB a…

- Tatal Simonei Halep, Stere Halep, s-a bucurat duminica seara pe teren alaturi de Farul dupa castigarea titlului national de catre echipa lui Gheorghe Hagi, scrie news.ro.“Este o bucurie imensa, greu de explicat in cuvinte ce se poate intampla in sufletul unui sportiv. Campionii s-au nascut din Constanta”,…

- Angajații aduși de peste hotare incep sa devina o obișnuința in firmele din Romania. Ca sunt din Turcia, Nepal, Ucraina sau chiar Italia, acest personal de import vine sa acopere golurile din piața muncii de la noi. Și astfel, dintr-o țara care exporta la greu forța de munca, Romania incepe sa devina…

- Nationala Belarusului va disputa in Ungaria meciurile din luna iunie cu Israel si Kosovo din Grupa I a preliminariilor EURO 2024, din care face parte si Romania, a anuntat sambata Federatia maghiara de fotbal, dupa ce UEFA a ordonat Belarusului sa joace pe teren neutru. CITESTE SI Dinamo implinește…

- Sepsi - Farul 1-1 » Gheorghe Hagi, 58 de ani, managerul dobrogenilor, o reclamat o faza de arbitraj petrecuta in repriza a doua a duelului din runda #6 a play-off-ului. Toate detaliile despre Sepsi - Farul „Foarte multe ofsaiduri. O lipsa de concentrare a jucatorilor in atac?”, a fost chestionat managerul…

- Fostul fotbalist Marian Aliuța (45 de ani) a aderat la alt cult religios. Acesta a devenit adept al Bisericii Profides. Fostul sportiv a recunoscut ca și-a inșelat soția, dar a decis sa se schimbe. „Vreau sa ma botez in apa Iordanului. Nu am fost ușa de biserica, am fost și eu prins, vazut prin ziare.…

- Gheorghe Hagi se afla pe primul loc in SuperLiga Romaniei cu Farul și performanțele lui sunt apreciate peste hotare. Jurnaliștii de la BBC au facut un drum pana la noi in țara și i-au luat un interviu fostului numar zece al echipei naționale de unde au aflat care sunt planurile lui, dar și de ce […]…

- A fost finalizata achiziția lansata de Primaria Constanța pentru demolare stadionului „Gheorghe Hagi”. Contractul pentru proiectarea și execuția desființarii va fi semnat zilele urmatoare, potrivit focuspress.ro. Pe locul in care se afla acum stadionul „Gheorghe Hagi” va fi construita o noua arena,…