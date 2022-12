Zi de sport pentru pompieri (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi, la ora 06:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes " al judetului Satu Mare, a fost alertat sa intervina la stingerea unui incendiu izbucnit la o crescatorie de gaini in localitatea Unimat”, a transmis, miercuri, ISU Satu Mare. Sursa citata a precizat ca la locul interventiei s-au…

- Astazi, la ora 10:17 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare, a fost alertat sa intervina la o persoana accidentata pe trecerea de pietoni de catre un autoturism, in localitatea Dorolț. La locul intervenției s-a deplasat un echipaj EPA de tip Smurd B2. La sosirea echipajului…

- Mireasma bradului impodobit, candoarea și puritatea prințeselor și a printilor speciali din cadrul Asociației Castelul lui Erhard, sprijinul necondiționat al voluntarilor au adus un suflu cald, dincolo de porțile Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Someș ” al județului Satu Mare. Premergator…

- Azi dupa-amiaza, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare, a fost alertat sa intervina la stingerea unui incendiu izbucnit la un garaj de pe strada Mahatma Ghandi, situat in municipiu. Au intervenit 13 cadre militare cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și…

- Pompierii satmareni au intervenit vineri la stingerea unui incendiu de la o teava de gaz, acesta fiind avariata in timpul unor lucrari la reteaua de apa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Accident rutier teribil in Ratesti, Satu Mare. O mașina s-a infipt intr-o casa, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului si n-a mai putut pastra directia pe sosea. Doar norocul a facut sa nu fie nimeni in locuinta in acel moment. Accidentul s-a produs in seara de duminica. Inspectoratul pentru…

- Astazi, la ora 08.03, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un incendiu izbucnit la o casa de locuit, in localitatea Moftinu Mic. La fața locului s-au deplasat 11 subofițeri cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța…

- Un teribil accident de circulatie a avut loc azi dupa-amiaza, intre Apa si Iojib. O persoana a decedat. La fata locului a fost solicitat si un elicopter SMURD. Astazi, la ora 15:06, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier…