- Zeci de mii de credinciosi sunt prezenți, sambata dimineața, pe bulevardul Stefan cel Mare din Iasi si pe strazile din imprejurimile Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pentru a asista la ceremonia Sfintei Liturghii oficiata cu prilejul praznuirii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, scrie Agerpres.…

- Sambata, pe data de 14 octombrie, credincioșii o sarbatoresc pe Sfanta Parascheva 2023. In aceeași zi, peste 42.000 de romani isi serbeaza ziua onomastica, potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Populatiei. Sf. Parascheva are o influenta foarte mare asupra constintei poporului roman. Astfel ca,…

- Ce sa nu faci de Sfanta Parascheva 2023. Tradiții și obiceiuri. Sfanta Parascheva este praznuita pe data de 14 octombrie, anual și reprezinta o zi de mare sarbatoare din Calendarul Ortodox. Sfanta Parascheva este pentru unii credincioși una dintre cele mai așteptate sarbatori. Are Cruce Roșie, iar toate…

- Pelerinii care vor sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva au putut sa profite ieri de o fereastra de aur, care s-ar putea regasi si astazi. Vremea mohorata si frigul nu au incurajat pelerinii din alte judete sa vina inca spre Iasi, acestia asteptand apropierea hramului, de pe 14 octombrie. Astfel…

- Familia Buștei a adus la Iași din București, pentru al douazecilea an consecutiv, mii de fire de flori pentru ornarea baldachinului in care va fi așezata, pe timpul pelerinajului, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul la care sunt așteptați sute de mii de romani incepe de sambata,…

- OrtodoxeAcoperamantul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; Sf. Cuv. Iosif si Chiriac de la BisericaniDuminica a 19-a dupa Rusalii Greco-catoliceDuminica 19 dR. Acoperamantul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania, din cei 70; Sf. cuv. Roman Melodul; Sf. Tereza a Pruncului Iisus Romano-catoliceDuminica…

- La Iași a fost montat baldachinul Sfintei Parascheva care urmeaza sa fie imbracat in flori. Daca in alti ani, preotii pregateau totul in jurul datei de 10 octombrie, acum pelerinii se vor putea inchina mai multe zile la racla cu sfintele moaste. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat programul…

- In fiecare an, creștinii ortodocși merg in pelerinaj la Iași, pentru a atinge moaștele Sfintei Parascheva. Cand are loc Pelerinajul de Sfanta Parascheva 2023 la Iași și cat va dura intregul eveniment? Credincioșii au trecut prin momente grele in pandemie, cand pelerinajul nu a fost posibil, deși este…