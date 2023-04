Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare in familia fotbalistului morenar Andrei Ivan! Astazi, 23 aprilie, fotbalistul lui CS U Craiova alaturi de soția sa, fosta gimnasta Anda Butuc, și-au botezat fetița, nascuta anul trecut in luna octombrie. De asemenea, tot astazi, cei doi tineri au facut și cununia religioasa, dupa ce in vara…

- O fetița de 9 ani și mama ei au fost gasite fara suflare in casa, acoperite sub o saltea. Acestea ar fi fost ucise de unchiul micuței, anunța CBS News. Dubla crima a avut loc in New Jersey, iar descoperirea macabra a fost facuta chiar de tatal fetiței.

- Drama intr-o familie din satul Paraie, comuna Malini. Fetița de 11 ani a murit strivita de o stiva de lemne care a cazut peste ea. Tragicul eveniment s-a petrecut marți dupa amiaza cand minora se juca in curtea casei. Familia a transportat fetița la spitalul din Falticeni insa cadrele medicale de acolo…

- Sarbatoare mare in familia lui Vali Vijelie! Fiica sa a implinit 24 de ani, iar artistul a marcat momentul așa cum se cuvine. Cantarețul a organizat o petrecere pentru Cati și a postat un mesaj emoționant.

- Adrian Rusu, un șofer roman de TIR, s-a aruncat in fața unei mașini pentru a salva fetița unor romani stabiliți in Italia care ajunsese in mijlocul strazii. Barbatul a reușit sa evite o tragedie in ultimul momentul și a descris vineri, 10 martie, intreaga scena, pentru ProTV. Incidentul a avut loc marți,…

- Celia este una dintre cele mai indragite artiste din lumea muzicala. De cand a devenit mamica a doi copii, vedeta e o femeie implinita și lucrurile ii merg de minune și pe plan personal, dar și pe plan profesional. Fetița artistei, Sara Maria, a implinit un an, și a fost sarbatorita cu mare fast in…

- Zi de mare sarbatoare in familia lui Theo Rose! Raluca Diaconu, sora artistei, implinește astazi 37 de ani și, cu ocazia zilei de naștere, a organizat o petrecere in familie de la care nu a lipsit nici celebra cantareața, dar nici iubitul ei, Anghel Damian.