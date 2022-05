Zi de mai cu temperaturi de vară autentică Vineri, temperaturile sunt mari atat noaptea cat și ziua. Soarele rasare la ora, 05:58. Pana spre seara, cerul va fi senin, apoi dupa o zi calduroasa se vor aduna norii de furtuna. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari temporare dupa-masa. Soarele va apune la ora 20:01. Minimele se vor situa intre 12 și 13 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 28. Sambata, weekendul va fi cer parțial noros Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

