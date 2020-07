Zi de lucru pentru senatori Zi de lucru pentru senatori. Parlamentarii vor munci și astazi, chiar daca este sambata, pentru a dezbate proiectul privind carantinarea si izolarea. Sedinta este programata sa inceapa la ora 12,00. Vineri, Comisia juridica a Senatului a discutat, timp de mai multe ore, amendamentele depuse la proiect, insa raportul comisiei nu a fost finalizat, ramanand in discutie pentru sambata dimineata mai multe texte. Legea izolarii și carantinei/Medicii, la cheremul șefilor Joi seara, Camera Deputatilor a adoptat proiectul, in calitate de prim for sesizat, acceptand mai multe amendamente convenite si in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

