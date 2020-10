Stiri pe aceeasi tema

- Doua evenimente rutiere au avut loc in aceasta dupa-amiaza, in mai puțin de o ora, posibil și din cauza condițiilor de trafic, mai exact, a carosabilului umed, in urma ploii torențiale de astazi. In jurul orei 17.45, pe drumul european E 85, in zona localitații Urechești, doua autoturisme au fost…

- Echipajele SMURD au gestionat in ultimele 24 de ore 31 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in trei situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Pompierii argeșeni au intervenit cu trei ambulanțe SMURD și trei autospeciale de stingere…

- Echipajele SMURD au gestionat in ultimele 24 de ore 38 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar intr-o situație intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Pompierii din cadrul Detașamentului Bradu au intervenit cu o autospeciala de intervenție…

- Pompierii buzoieni au fost solicitati, duminica seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata si traverse de cale ferata, izbucnit in spatele Policlinicii CFR din municipiul Buzau.

- V. Stoica Trei copii sub patru ani au cazut victime, ieri, unor accidente rutiere produse pe raza județului Prahova. Ieri dimineața, in Ploiești, un conducator auto in varsta de 71 de ani, care se deplasa pe strada Democrației, pe banda din dreapta, ar fi efectuat un viraj catre stanga spre strada Covurlui,…

- Codul galben de canicula care a pus stapanire pe judetul Constanta are si efecte neplacute pentru pompierii constanteni, care sunt solicitati la mai multe incendii de vegetatie uscata.La ora 11:30, pompierii constanteni au fost solicitati la Rasova, unde o portiune de camp a fost cuprinsa de flacari.De…

- Cedez trecerea sau nu o cedez? Asta-i intrebarea pe care și-o pun șoferii care circula pe str. 1 Decembrie 1918, artera principala, in momentul in care ajung la intersecția cu strada Sporturilor unde pe ambele sensuri de mers au fost montate 2 indicatoare de „Cedeaza trecerea”, odata cu refacerea…