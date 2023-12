„Zgomote din camera obscură” de Pethő Lorand la Editura „Caiete Silvane” Editura Caiete Silvane, colecția Poesis, ilustrații de Elena Ilash. Petho Lorand s-a nascut in 1983, la Huedin. Este poet și traducator. Publica poezii și traduceri incepand cu 2003, in reviste culturale importante din Transilvania și din strainatate. A absolvit studiile liceale in Șimleu Silvaniei. In 2006 a obținut diploma de licența in cadrul specializarii Studii teatrale, catedra de Teatru și Televiziune a Universitații „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Intre anii 2006-2014 a fost secretarul literar și directorul trupei de teatru maghiare a Teatrului de Papuși Puck. Intre anii 2007-2009 a fost… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

