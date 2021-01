Stiri pe aceeasi tema

- Tomislav Coric anticipeaza o multime de provocari, in timp ce prim-ministrul Andrej Plenkovic spune ca s-au asigurat 9 miliarde euro din cadrul programului financiar multianual al UE pentru tranzitia energetica. In atingerea acestui obiectiv, tara se va confrunta cu o serie de provocari, inclusiv construirea…

- Premierul ungar Viktor Orban, unul dintre putinii sustinatori ai presedintelui american in exercitiu Donald Trump in cadrul Uniunii Europene (UE), a atentionat impotriva oricarei ingerinte in treburile interne ale SUA dupa asaltul de miercuri asupra Capitoliului de le Washington, delimitandu-se astfel…

- Procurorii croați au deschis o ancheta dupa cutremurul puternic care a avut loc recent in Petrinja, Croația. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca neglijența și corupția sunt cauze ale distrugerilor provocate de seismul care a avut loc langa Zagreb. Procuratura croata anti-coruptie a deschis o…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a exprimat luni disponibilitatea de a ajuta Croatia, care a fost zdruncinata in cursul diminetii de trei cutremure puternice, transmite Hina, potrivit AGERPRES. "Urmarim indeaproape situatia si suntem gata sa venim in ajutor", a transmis…

- Premierul roman Florin Cițu a fost felicitat de omologul sau ungar, Viktor Orban, cu ocazia numirii in functia de prim-ministru al Romaniei. Orban de la Budapesta i-a transmis romanului ca poate conta pe sprijinul guvernului sau, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al prim-ministrului.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca inca o notificare a Romaniei, in ceea ce priveste alertele de masti neconforme de pe piata, a fost validata de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX, conform unui comunicat de presa. In…

- Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, iși dorește ca dupa aceste alegeri parlamentare, Romania sa ajunga in primul rand al țarilor europene. Marian Andronache a declarat la ieșirea de la urne ca a votat pentru o alternativa, pentru ca viitorul Parlament și viitorul Guvern sa puna umarul și ...

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca in democratie premierul este dat de partidul care castiga, afirmand ca PSD este singura formatiune cu care liberalii au decis clar sa nu negocieze dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie.