- Ucraina se va bate pentru a pastra orasul „fortareata" Bahmut din estul tarii atat atat timp cat va putea, a declarat vineri Volodimir Zelenski. Presedintele ucrainean cere Occidentului sa accelereze furnizarea de arme cu raza lunga de actiune pentru a ajuta Kievul sa respinga fortele ruse in afara…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut miercuri Aliantei Nord-Atlantice sa faca mai mult decat doar sa promita ca Ucraina va avea usa deschisa la summitul din iulie de la Vilnius, adaugand ca tara sa are nevoie de ”pasi fermi” in contextul in care incearca sa adere la organizatia transatlantica,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va calatori la Washington si este de asteptat sa viziteze Capitoliul miercuri, a informat marti Punchbowl News, citand noua anumite surse, informeaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat sambata plafonarea pretului pentru un baril de petrol rusesc la 60 de dolari printr-un acord al UE, G7 si Australiei, estimand ca "nu este o decizie serioasa", relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Nu este o decizie serioasa sa se stabileasca…

- Cancelarul Olaf Scholz i-a promis presedintelui Volodimir Zelenski, cu care a vorbit marti la telefon, ca Germania va livra Ucrainei mai multe tancuri antiaeriene Gepard, in timp ce propunerea ca Berlinul sa furnizeze Poloniei sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care, eventual, Varsovia le-ar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a gazduit sambata, la Kiev, un summit cu participarea statelor aliate in care a fost lansat un plan de export al cerealelor in valoare de 150 de milioane de dolari catre tarile cele mai vulnerabile la foamete si seceta, informeaza Reuters, anunța Agerpres.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters, citat de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele ucrainean a declarat, in contextul anuntului retragerii armatei ruse dintr-o parte a Hersonului, ca "nu renunta la nimic", "lupta foarte atent, fara emotii, fara riscuri inutile" pentru a consolida pozitiile din sud. "Cea mai mare confruntare este acum in regiunea Donetk, este foarte important,…