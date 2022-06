Zelenski promite recucerirea sudului Ucrainei; situația redevine „complicată” la Harkov și continuă luptele la Severodonțk Surse ucrainene au semnalat duminica o situatie ”destul de complicata” in regiunea Harkov din nordul Ucrainei, de unde trupele ruse fusesera impinse in retragere, dar acum au reluat ofensiva. Potrivit lui Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, citat de agentia EFE, trupele ruse incearca sa recastige teren in zona orasului Harkov, al doilea ca marime al Ucrainei dupa capitala Kiev si care situat aproape de frontiera cu Rusia. Dupa ce in luna mai rusii au fost nevoiti sa se retraga, acum ei incearca sa inainteze din nou pentru a impinge linia frontului aproape de orasul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

