Vladimir Putin a avut un plan pregatit in prealabil pentru ca trupele sale sa tortureze, sa violeze și sa execute civilii din Ucraina care refuza sa capituleze, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, citat de Sky News. Irina Venediktova a declarat ca, in calitate de cetațean ucrainean,…

Combinatul siderurgic Azovstal din orasul portuar Mariupol (sud-estul Ucrainei) este tinta constanta a bombardamentelor organizate de fortele ruse, a declarat Petro Andriscenko, un consilier al primarului. El a acuzat Rusia ca incearca sa le intinda o cursa celor care apara orasul, deoarece coridorul…

Rusia continua pregatirile pentru o ofensiva in estul Ucrainei si asediul orasului-port strategic Mariupol de la Marea Azov, arata Statul Major al armatei ucrainene intr-un nou raport cu privire la situatia de pe front, potrivit EFE.

Uniunea Europeana face o noua mutare in sprijinul Ucrainei, țara atacata de Rusia și aflata deja de o luna in razboi. In urma apelurilor repetate ale președintelui Zelenski, oficialii europeni au aprobat acordarea unui ajutor strategic.

Rusia a transmis joi ca acuzatia Ucrainei ca a bombardat un spital de copii din orasul Mariupol este stire falsa, deoarece cladirea este o fosta maternitate care fusese preluata de mult timp de trupe, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Sute de persoane evacuate din capitala Kiev au ajuns la aproape 150 de kilometri distanța, in orașul Jitomir, centrul Ucrainei. Primarul Serghei Suhomlin a postat mai multe imagini dintr-o sala de sport a unei școli pe care a transformat-o in centru de primire. „Tocmai au sosit autobuzele care au scos…

Dmitro Jivitki, seful administratiei regionale din Sumi, a anunțat ca mai multe case au fost distruse cand o bomba a lovit in apropiere de centrul orasului Sumi. Peste zece persoane au fost ucise, inclusiv copii, spune oficialul local, citat de agenția dpa și Agerpres . „In unele localitati au fost…

Imagini din satelit arata ca Rusia si-a retras unele echipamente militare din apropierea Ucrainei, dar au sosit altele, iar Rusia continua sa dispuna de numeroase forte si materiale militare in apropierea tarii vecine, a indicat joi o companie privata americana, transmite Reuters.