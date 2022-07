Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se arata increzator in victoria tarii sale in razboiul pornit de Rusia. "Cu cat este mai mare ajutorul pentru apararea Ucrainei acum, cu atat mai repede razboiul se va sfarsi cu victoria noastra si cu atat mai mici vor fi pierderile tuturor tarilor din lume",…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține ca armele primite de la parteneri au inceput sa aiba o eficienta foarte buna. Volodimir Zelenski a mentionat ca potentialul ofensiv al armatei Rusiei scade si ca toti criminalii, tortionarii si violatorii rusi vor fi trasi la raspundere. “Astazi, la…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte douazeci au fost ranite intr-un atac cu rachete al fortelor ruse asupra centrului comercial din orasul ucrainean Kremenciuk, potrivit lui Kirilo Timosenko, adjunct al sefului biroului presedintelui. In cladire se aflau peste o mie de persoane, a anuntat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski spune in mesajul adresat poporului ca armata rusa incearca sa foloseasca forte suplimentare in directia Donbasului, dar este a 103-a zi si Donbasul ucrainean sta in picioare. El mai arata ca armata ucraineana face totul pentru aparare si in directiile Zaporojie…

- Dupa Statele Unite, si Marea Britanie se pregateste sa trimita rachete cu raza medie si lunga de actiune pentru armata Ucrainei. Vladimir Putin promite sa distruga noul arsenal de indata ce acesta va ajunge pe teritoriul ucrainean. In tot acest timp continua luptele pentru Severodonetk, unde forțele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Ucraina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta și susține ca "desfasurarea catastrofala a evenimentelor ar fi putut fi oprita" daca "puternicii lumii nu se jucau cu Rusia".

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunțat bombardamentele puternice ale Rusiei in estul Ucrainei, spunand ca atacul asupra unei școli din regiunea Lugansk a ucis 60 de persoane, "intr-un moment in care cuvantul cheie ar trebui sa fie pacea pentru toti oamenii normali". Cladirea era folosita…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține ca ucrainenii nu vor ceda Donbasul, cu regiunile Lugansk și Donețk, catre Rusia, așa cum a solicitat Vladimir Putin.