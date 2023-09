Stiri pe aceeasi tema

- Video | Joe Biden, discurs exploziv la ONU: 'Rusia crede ca lumea se va plictisi si ii va permite sa brutalizeze Ucraina fara consecinte'Presedintele SUA, Joe Biden, le-a cerut marti liderilor mondiali reuniti la Adunarea Generala a ONU sa fie alaturi de Ucraina in lupta sa impotriva invadatorilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat sa participe la Adunarea Generala a Natiunilor Unite in septembrie si la o reuniune a Consiliul de Securitate pe tema Ucrainei, le-a declarat vineri reporterilor ambasadorul Albaniei la ONU, Ferit Hoxha, transmite Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezis luni (21 august) ca Rusia va pierde razboiul care inca dainuie in țara sa, la o zi dupa ce Danemarca și Țarile de Jos au promis ca vor dona Ucrainei avioane de lupta F-16, potrivit Reuters. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni (21…

- Numai Ucraina poate decide cand sunt intrunite conditiile pentru a se alatura oricaror negocieri de pace in urma invaziei ruse, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Acesta a subliniat pozitia neschimbata a Aliantei Nord-Atlantice dupa ce Stian Jenssen, șeful de cabinet al secretarului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna mai, relateaza Reuters. Un oficial ucrainean…

- UPDATE 19:20 Statul rus a preluat controlul asupra acțiunilor filialei rusești a producatorului francez de alimente Danone , potrivit unui decret semnat duminica de Vladimir Putin.De asemenea, decretul a precizat ca acțiunile la Baltika Breweries, o companie producatoare de bere cu sediul in Rusia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a revenit in tara sa dupa o vizita in Turcia, a sosit alaturi de cinci comandanti ai fostei garnizoane Mariupol ce fusesera nevoiti sa traiasca in Turcia in conformitate cu termenii unui schimb de prizonieri cu Rusia, convenit anul trecut, informeaza Reuters,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca „slabiciunea Rusiei este evidenta”, apreciind ca Ucraina protejeaza restul Europei, relateaza AFP si Reuters. In prima sa reactie la evenimentele din Rusia, Zelenski a spus ca acela care „alege drumul raului se autodistruge”, facand referire…