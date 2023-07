Stiri pe aceeasi tema

- L-a revocat dupa ce l-a criticat. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a revocat vineri pe ambasadorul sau in Marea Britanie, Vadim Pristaiko, personaj cheie in relatiile in relatiile dintre Kiev si Londra, potrivit unui decret publicat pe site-ul presedintiei ucrainene, relateaza AFP si Reuters.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți ca, in opinia sa, Ucraina a pierdut intre 25% și 30% din vehiculele militare furnizate Kievului de țarile occidentale de la inceputul contraofensivei sale și ca pierderile umane ale Ucrainei au fost de 10 ori mai mari decat cele ale Rusiei, potrivit…

- Un cuplu din Kiev și-a petrecut luni, 29 mai, primele minute ca soț și soție adapostindu-se in subteran de amenințarea atacurilor cu rachete asupra orașului lor, relateaza Sky News.O inregistrare video care circula pe rețelele de socializare arata o ceremonie de nunta care are loc intr-un adapost antiaerian,…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in acelasi timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski. Luni dimineata, rusii au lansat un nou atac masiv cu drone si rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Forțele aeriene ucrainene ar fi modificat un avion de recunoaștere Su-24MR „Yellow 60” din cadrul Brigazii a 7-a de aviație tactica pentru a transporta rachete cu raza lunga de acțiune Storm Shadow donate de Marea Britanie. Aceaste rachete care beneficiaza de tehnologia „stealth”, produse de MBDA, …

- Marea Britanie nu planuiește sa ofere Ucrainei avioane de lupta dupa ce armata Kievului a indicat ca ar prefera sa foloseasca aeronave F-16, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Rishi Sunak, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian. Intrebat daca Londra va trimite avioane…