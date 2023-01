Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor 'filme documentare' despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina, relateaza France Presse și Agerpres.

Justitia norvegiana l-a achitat miercuri pe fiul unui fost apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, Andrei Iakunin, urmarit pentru ca a pilotat o drona in Svalbard in pofida interdictiei de survol impusa rusilor, a anuntat avocatul sau, informeaza AFP.

Un super-iaht in valoare de 200 de milioane de dolari detinut de Viktor Medvedciuk, oligarh si prieten al lui Vladimir Putin, care este vizat de sanctiuni, va fi vandut la licitatie in beneficiul Ucrainei dupa ce a fost confiscat in Croatia la inceputul acestui an, relateaza "The Guardian", conform…

Rusia a declarat vineri ca spera sa incheie un schimb de prizonieri cu Statele Unite. rusia l-ar vrea inapoi pe traficantul de arme rus condamnat Viktor Bout, cunoscut sub numele de „Negustorul Morții", intr-un schimb care ar include-o și pe vedeta americana de baschet Brittney Griner.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care permite rușilor care au dubla cetațenie sa se inroleze in forțele armate ale țarii, relateaza Moscow Times, citat de Sky News.

Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat deblocarea "acordului cerealelor" dupa ce ar fi primit "garanții" din partea Ucrainei, insa, joi dimineata, Kievul a transmis ca partea ucraineana nu și-a asumat noi obligații - titreaza RBC, relateaza Rador.

Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa inspecteze ''cat mai repede posibil'' instalatiile nucleare ucrainene, acuzand din nou Kievul ca pregateste folosirea unei ''bombe murdare'' in conflictul ruso-ucrainean, relateaza agentia EFE, informeaza…

Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a propus ieri omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, crearea in Turcia a unui centru de distribuție pentru exportul gazelor rusești catre Europa, anunța RADOR.