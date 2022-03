Zelenski, doar un președinte „de formă”? Rușii au propus ca Volodimir Zelenski sa ramana președintele Ucrainei, dar doar de forma, iar premier sa fie numit Iuriy Boiko. Propunerea rușilor s-a „petrecut” la negocierile de luni dintre delegația rusa și cea ucraineana. Iuriy Boiko este „o marioneta a Kremlinului”, scrie Hristo Grozev, directorul publicației Bellingcat, citand doua surse apropiate de discuții. Zelenski a respins pretențiile puse de ruși in schimbul incetarii razboiului. „Doua persoane apropiate de negocierile Rusia-Ucraina mi-au spus ca Rusia a propus ca Zelenski sa ramana de forma președinte, dar Rusia sa-l puna premier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

