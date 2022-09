Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezmintit in noaptea de miercuri spre joi ca cerealele ucrainene pe care le exporta tara sa ar ajunge cu precadere in Europa, asa cum a acuzat anterior seful statului rus, Vladimir Putin, transmite EFE. ''Astazi (miercuri - n.r.) Rusia a facut o alta declaratie…

- Parlamentul ucrainean a prelungit din nou legea martiala si mobilizarea generala. Decretul, care include o interdictie de iesire din Ucraina pentru toti barbatii cu varste intre 18 si 60 de ani, se va aplica pana la data de 21 noiembrie inclusiv. Este a doua extindere a masurii de la inceputul agresiunii…

- Suntem in ziua cu numarul 175 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. In nordul Crimeei a fost declarata „situație de urgența” din cauza mai multor explozii inregistrate pe parcursul zilei de marți, iar FSB i-a acuzat pe ucraineni ca au aruncat in aer liniile electrice conectate la centrala…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat vineri seara, 12 august, un nou apel catre statele UE sa interzica vizele pentru cetatenii rusi pentru a evita ca blocul sa devina un ”supermarket” deschis oricui are mijloacele necesare pentru a intra, informeaza Reuters cu referire la Agerpres .…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…