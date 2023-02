Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține vineri dupa-amiaza o conferința de presa la implinirea unui an de cand Rusia a declanșat invazia in țara sa. Conferința are loc dupa ce, intr-un discurs de vineri dimineața, liderul de la Kiev a afirmat ca 2023 va fi anul victoriei Ucrainei asupra…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, vineri, la implinirea unui an de la inceputul razboiului, ca in 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales sa nu fuga, ci sa infrunte pericolul. ”Si in acest an am ramas de neinvins. Stim ca 2023 va fi anul victoriei noastre”, arata el.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un interviu recent,ca planul Rusiei de a inlocui conducerea prooccidentala a Moldovei – descoperit de serviciile de informatii ucrainene, a fost confirmat și ulterior și de alte țari europene. Planul ar avea legatura cu dorinta Moscovei de…

- Rusia a comis crime impotriva umanitatii in cursul invaziei sale in Ucraina. Este concluzia administrației de la Washington și a fost pronunțata de catre vicepreședintele Kamala Harris la Conferința pentru Securitate de la Munchen.

- „Trebuie sa fim pregatiti pentru un termen indelungat, asta poate dura multi ani”, a estimat Stoltenberg, potrivit Agerpres.„Presedintele Putin vrea o Europa diferita, o Europa unde el sa-si poata controla vecinii, unde poate sa decida ce pot face tarile”, crede secretarul general al NATO.Dupa un an…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare lunga cu Rusia, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu arata nicio vointa de pace, la un an dupa ce a declansat razboiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP si publicat joi. „Trebuie…

- Volodimir Zelenski a trasat luni seara „sarcini clare” diplomatiei: sa ajunga in toate regiunile lumii cu care a dialogat mai putin si sa faca Ucraina si interesele ucrainene „usor de inteles”, precizand ca se refera la destinatiile asiatice, dar si la Africa si America Latina, regiuni care au fost…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat in mesajul video de duminica seara ca ucrainenii trebuie sa se pregateasca pentru o iarna lunga si grea, marcata de atacuri din partea Rusiei, transmite dpa și Agerpres . „Intelegem ca teroristii planuiesc noi lovituri. Stim asta cu certitudine. Si…