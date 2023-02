Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat miercuri seara, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, de „hotararea” sa de a „insoti” Ucraina „spre victorie” si de disponibilitatea sa de a continua livrarile de arme franceze catre Ucraina, la aproape un an dupa debutul invaziei…

- Razboi in Ucraina, ziua 341. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca a permite Rusiei sa concureze la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris ar insemna sa arate ca "teroarea este cumva acceptabila"

- Presedintele francez Emmanuel Macron crede ca aderarea a Ucrainei la NATO ar fi perceputa de Federația Rusa ca o confruntare, iar aceasta nu este „cel mai probabil scenariu”, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Intrarea Ucrainei in NATO ar fi perceputa de Rusia ca ceva conflictual. Nu vi-o puteti imagina…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat, in contextul vizitei lui Volodimir Zelenski, ca Ucraina nu are șanse sa adere la NATO pentru ca acesta decizie ar fi perceputa de Rusia ca fiind „ceva conflictual”. „Intrarea Ucrainei in NATO ar fi perceputa de Rusia ca ceva conflictual. Nu vi-o puteti…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, pe care le descrie ca fiind represalii pentru atacul din 8 octombrie asupra podului Kerci, nu se vor opri. De asemenea, liderul de la Kremlin a promis, vineri, ca va "șterge de pe fața pamantului"…

- Declaratii recente ale presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la acordarea unor "garantii de securitate" Rusiei au fost "scoase" din "context", da asigurari vineri Palatul Elysee, inaintea organizarii unei noi Conferinte de ajutare a Ucrainei, marti, la Paris, relateaza AFP. "Dialogul intre…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a anunțat ca țara sa va oferi Republicii Moldova un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro (33,08 milioane de dolari) pentru a ajuta la consolidarea impotriva efectelor razboiului din Ucraina vecina, relateaza DPA.Aceste fonduri urmeaza sa fie…