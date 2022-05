Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA.2.229 de case au fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…

- „Washingtonul coordoneaza si desfasoara practic operatiuni militare, prin urmare participa direct la actiuni militare impotriva tarii noastre”, a scris Volodin pe canalul sau de Telegram.Washingtonul si membrii europeni ai NATO au livrat Kievului armament greu pentru a ajuta autoritatile ucrainene sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis luni ca Rusia nu va castiga razboiul declansat impotriva Ucrainei, transmite DPA. Pe parcursul a peste opt saptamani, fortele militare ruse au lansat peste 1.100 de rachete contra Ucrainei, a spus Zelenski intr-un discurs video publicat pe Telegram.…

- Occidentul nu trebuie sa subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear in Ucraina, a avertizat luni Serghei Lavrov. Ministrul rus de externe considera ca NATO este, ”in esența”, implicata intr-un razboi proxy cu Rusia, pentru ca furnizeaza arme Kievului, relateaza Reuters.Intr-un interviu…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a afirmat joi ca Moscova inca asteapta raspunsul Kievului la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei din cadrul negocierilor de pace si a intrebat de ce presedintele Volodimir Zelenski nu e la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat luni inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat, relateaza Agerpres, conform AFP. „Putem spune acum ca trupele ruse au inceput batalia pentru…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…