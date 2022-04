Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un apel video publicat pe contul oficial de Twitter, președintele ucrainean, Volodimir Zelenki, a cerut Occidentului sa furnizeze armele de care țara are nevoie pentru a nu pierde razboiul contra Rusiei. „Fara arme suplimentare, acest razboi se va transforma intr-o baie de sange nesfarșita care…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a avut o vizita istorica la Kiev, unde s-a intalnit cu președintele Zelenski și a vizitat, alaturi de acesta, centrul orașului. Totuși, in Ucraina, razboiul continua. Orașul Odessa, principalul port al Ucrainei la Marea Neagra, este in stare de asediu. Autoritațile…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- "Am avut negocieri cu presedintele roman Klaus Iohannis. L-am informat despre lupta in desfasurare impotriva agresiunii ruse, despre crimele de razboi ale Rusiei impotriva civililor", a scris Zelenski pe contul sau de Twitter."Am discutat despre un sprijin suplimentar pentru poporul ucrainean", a adaugat…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti, cu omologul sau Volodimir Zelenski despre situatia critica din Ucraina. "Am discutat cu presedintele Zelenski despre situatia critica din Ucraina. Romania va continua sa aiba grija de fiecare cetatean al Ucrainei care ajunge in Romania", a scris seful statului,…

- Ucraina a arestat un ofițer din serviciul secret al Rusiei, FSB. Angajatul FSB este acuzat ca ar fi organizat in Ucraina un grup care urma sa-l omoare pe președintele Zelenski. Informația in acest sens a fost transmisa de agenția oficiala de presa a Ucrainei, Unian. Urmarește Romania Libera pe Twitter…

- Tocmai am discutat telefonic cu președintele Zelenski. L-am asigurat de sprijinul deplin pentru Ucraina și pentru aderarea la UE. Centrul logistic umanitar european de la Suceava a inceput deja sa trimita primele ajutoare. Avem grija de toți cetațenii ucraineni care vin in Romania”, a scris Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski. „Ne vom coordona cu partenerii nostri pentru a sprijini Ucraina prin intermediul asistentei umanitare”, a scris șeful statului pe Twitter.