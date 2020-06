Stiri pe aceeasi tema

- Peste 42 de milioane de locuri de munca din UE sunt in pericol, din cauza pandemiei. Țara in care aproape jumatate din angajați au fost trimiși in șomaj tehnic Peste 42 de milioane de lucratori se afla in somaj temporar pe durata crizei cauzate de coronavirus, iar aceste locuri de munca depind de decizia…

- Polonia se pregateste pentru negocieri dificile cu Uniunea Europeana privind viitorul fond de relansare dupa epidemia de COVID-19, a declarat vicepremierul Jadwiga Emilewicz intr-un interviu preluat miercuri de Reuters din Dziennik Gazeta Prawna. Guvernul de la Varsovia se teme ca Polonia va deveni…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza infectarii cu coronavirus in Franta a crescut sambata cu 166, ajungand la 24.760, in timpul ce numarul persoanelor internate sau aflate la terapie intensiva continua sa scada, a anuntat Ministerul Sanatatii francez, potrivit Reuters si AFP. Bilantul de sambata…

- Guvernele statelor membre UE risca sa intre intr-o disputa cu Comisia Europeana din cauza sprijinului oferit touroperatorilor care au emis vouchere in locul pachetelor turistice anulate, fara sa ofere consumatorilor posibilitatea de a le fi returnati banii gheata, asa cum cere legislatia UE, sustin…

- Pape Diouf, fost cunoscut impresar, liderul lui OM intre 2005 și 2009, a contractat COVID-19 letal la Dakar. Urma sa fie transportat marți noapte din Senegal in Franța. N-a mai fost timp. S-a stins la 68 de ani. Pape Diouf era o figura in fotbalul francez. Nascut in Ciad, din parinți senegalezi, a ajuns…

- Fostul vicepresedinte sirian Abdel Halim Khaddam, care a devenit un reprentant al opozitiei fata de regimul lui Bashar al-Assad in exil, a murit marti in Franta, au declarat apropiati de-ai sai pentru Reuters, potrivit news.ro.Khaddam a murit, la varsta de 88 de de ani, in urma unei crize…

- Compozitorul polonez Krzysztof Penderecki, unul dintre cei mai celebri compozitori ai perioadei contemporane, a murit duminica, la varsta de 86 de ani, dupa o indelungata suferinta, transmite agentia PAP, preluata de Reuters."Dupa o lunga si grea boala, Krzysztof Penderecki - unul dintre cei…