Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! ZED, cunoscut drept ”Regele șoselelor” a cerut-o in casatorie pe iubita lui, Alina Rugina. Partenera lui de viața a fost surprinsa cu o cerere in casatorie, dar și cu un inel in valoare de mii de euro. Iata cum arata inelul pe care i l-a pus pe deget!