Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea face primul apel pentru cei care doresc sa deruleze activitați economice pe Insula, care este programata sa se redeschida curand. In urma procesului de modernizare, pe insula au aparut spații comerciale din lemn, modulare, de aceeași... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Municipalitatea face primul apel pentru cei care doresc sa deruleze activitați economice pe Insula, care este programata sa se redeschida curand. In urma procesului de modernizare, pe insula au aparut spații comerciale din lemn, modulare, de aceeași... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Voluntarii asociației Rio de Paz au sapat 100 de morminte simbolice pe plaja Copacabana, din Rio de Janeiro, Brazilia, pentru a protesta fața de felul in care guvernul gestioneza pandemia de coronavirus, a notat agenția Agenția France Presse.Campania a fost conceputa pentru a comemora victimele pandemiei.…

- „Respectand masurile de protecție și prevenție anti-COVID in vigoare, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș in parteneriat cu Primaria Comunei Șag, Consiliul Județean Timiș, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș și SC RETIM SA organizeaza vineri, 5 iunie…

- O ampla actiune de ecologizare a raului Jiu, in amonte si aval de zona podului Breasta, judetul Dolj, a avut loc luni.Acțiunea a fost efectuata de angajatii Directiei Bazinale de Apa (ABA) Jiu, potrivit agerpres.ro. Citește și: Traian Basescu confirma sursele Bugetul.ro: Atat PSD, cat…

- Conform wowbiz.ro, Andreea Balan a filmat un videoclip pe „Insula sufletelor pierdute din inima Bucureștiului”. Conform sursei citate, echipa de productie din jurul artistei a decis sa traga anumite cadre chiar in locul care a nascut multe legende urbane. In prim-plan este clipul piesei „Inima de fier”,…

- Angajatii Administrației Bazinale de Apa Banat (ABA Banat) va realiza, saptamana viitoare, o noua operatiune de igienizare a canalului Bega, si a raurilor Timiș, Barzava, Sebeș și Cerna. Actiunea vizeaza indepartarea depozitelor ilegale de deșeuri, aparute pe maluri, evitandu-se, astfel, antrenarea…

- Asociatia eTREZIREA se implica in actiuni de dezinfectare a spatiilor comune de locuit, a mobilierului urban, a echipamentelor de joaca si oriunde sunt solicitati. In municipiul Constanta exista 4.595 de scari de bloc si 804 lifturi.ldquo;Actiunea noastra a continuat si zilele acestea, ajungand la un…