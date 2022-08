Zeci de vieți au fost salvate în doar 3 săptămâni cu ajutorul Gamma Knife Zeci de vieți au fost salvate in doar 3 saptamani in Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Leksell Gamma Knife Iași. In fiecare zi sunt cel puțin 3 intervenții pe creier fara bisturiu și fara durere. „Avem aproximativ 3 saptamani de cand functioneaza laboratorul, timp in care s-au facut circa 50 de iradieri la pacienți cu patologii diverse. Mai avem o lista de așteptare de aproximativ 40 de pacienți și solicitari zilnice de noi cazuri care doresc sa beneficieze de aceasta metoda de tratament. Noi ne-am propus ca pana la sfarșitul anului sa tratam in jur de 350 de pacienți. Urmeaza… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

