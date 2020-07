Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența, prin Hotararea numarul 36 din 21 iulie 2020, a certificat, potrivit Legii 136/2020, pandemia de COVID-19 declarata de Organizația Mondiala a Sanatații la data de 11.03.2020. Avand in vedere ca incepand de astazi intra in vigoare Legea numarul 136 din 18…

- Legea carantinei și izolarii publicata, sambata, in Monitorul Oficial, dupa ce a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, intra de astazi in vigoare. Aceasta lege reglementeaza unele masuri necesare in domeniul sanatatii publice cu caracter temporar, in situatii de risc epidemiologic si biologic,…

- Cele mai importante dispoziții prevazute in cuprinsul noii legi: 1. Definiții. Astfel, carantina persoanelor este definita ca fiind o masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, constand in separarea fizica a persoanelor suspectate de a fi infectate sau purtatoare…

- Dupa doua saptamani fara reguli, in care aproape 1.000 de oameni cu teste pozitive au ieșit din spitale, romanii vor putea fi din nou plasați in carantina sau in izolare, de data aceasta in baza unei legi. Publicata sambata in Monitorul Oficial, legea carantinei și izolarii va aduce o serie de modificari…

- Legea carantinei si izolarii nu se aplica doar in perioada epidemiei de COVID-19, ci pentru orice alta epidemie sau situație de risc epidemiologie și biologic. Prevederile actului normativ sunt pentru prevenirea introducerii și limitarea raspandirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul Romaniei.…

- Legea carantinarii si izolarii persoanelor infectate sau purtatoare ale unui agent patogen – promulgata de presedintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial – va intra in vigoare marti. Cei care sosesc din zone cu risc epidemiologic ridicat, ca si cei care au intrat in contact cu o persoana…

- Personalul medical detasat va primi suplimentar 50% din salariu, o diurna de 2%, cat si cazarea si transportul in localitatea unde a fost dispusa detasarea. Detasarea nu poate depasi 30 de zile. Pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic este permisa angajarea temporara, fara…

- Senatorii juristi au finalizat, marti noaptea, dezbaterile pe amendamentele ce vor fi introduse in proiectul legii carantinei.Dupa mai bine de sapte ore de discutii in spatele usilor inchise, acestia au lucrat, apoi, pana dupa miezul noptii, in sistem online, pentru a finaliza textul proiectului, in…