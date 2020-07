Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci de persoane – 11 salariati si 29 de beneficiari – din centre de asistenta sociala aflate in subordinea Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges au fost diagnosticate cu COVID-19. Persoanele au fost descoperite in urma campaniei de testare a tuturor angajatilor si…

- Doi angajati si patru beneficiari de la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale din Pitesti au fost confirmati cu COVID-19, a anuntat, luni, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges, noteaza Agerpres. Anterior, pe 10 iulie, fusesera testati pozitiv…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a anunțat, luni, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a fost depistat un focar de coronavirus la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale, conform site-ului de știri ziaruldearges.ro.Șase persoane, dintre care patru…

- In urma testarilor din data de 07.07.2020, la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 un numar de 4(patru) beneficiari și 2(doi)angajați. De asemenea, in urma testarilor efectuate tot in data de 07.07.2020, la Complexul de Locuințe Protejate…

- In urma testarilor din 7 iulie, la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 patru beneficiari și doi angajați. ”Va reamintim faptul ca in urma testarilor efectuate tot in data de 07.07.2020, la Complexul de Locuințe Protejate Buzoești și…

- Noua angajati si 15 asistati sociali dintr-un centru din Arges au fost confirmați cu coronavirus. In urma depistarii focarelor COVID-19 au fost suspendate activitatile in comun, masa se serveste in camere, nu in sala de mese, iar personalul de ingrijire care ii deserveste pe cei bolnavi nu va lua contact…

- DGASPC Arges arata, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca, in urma testarilor din 7 iulie, in Complexul de Locuinte Protejate Buzoesti si Centrul de Copii "Sf.Andrei" din Pitesti au fost confirmati pozitiv cu virusul SARS-COV-2 un numar de 9 angajati si un numar de 15 beneficiari, din cadrul…

- Zece angajati si 15 asistati social de la Complexul de Locuinte Protejate Buzoesti si Centrul de Copii ”Sfantul Andrei” Pitesti, institutii aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DSGASPC) Arges, au fost diagnosticati cu COVID-19. Peste 1.350 de persoane…