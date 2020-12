Zeci de permise de conducere retinute si peste 100 de amenzi, bilantul celei mai recente actiuni a Politiei Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- STRANIU… Satul Malaiești din comuna Vutcani voteaza, la foc automat, cu ajutorul urnei mobile. Din cei 113 votanți care pana la aceasta ora și-au exprimat dreptul la vot, 43 au facut-o prin intermediul urnei mobile. Primarița comunei Vutcani, Silviana Bahrim ne-a declarat ca numarul mare de solicitari…

- Politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica cu atribuții pe linia poliției rutiere, au desfasurat o actiune ce a avut ca scop cresterea siguranței rutiere si combaterea infractiunilor si contravențiilor comise de catre participantii la traficul rutier. Politistii…

- Ziarul Unirea Alege viața: Peste 300 de amenzi, 27 de permise de conducere reținute și 47 de certificate retrase, in Alba, in cursul saptamanii trecute Peste 300 de amenzi, 27 de permise de conducere reținute și 47 de certificate retrase, de catre polițiștii rutieri din județul Alba, in cadrul unei…

- Politistii din judetul Alba au aplicat peste 300 de amenzi si au retinut 27 de permise de conducere in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere, care s-a desfasurat in saptamana precedenta, anunța IPJ Alba. Politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica…

- AMENZI…. Peste 140 de soferi au fost sanctionati de politistii vasluieni, zilele trecute, in cadrul campaniei de prevenire a activitatii infractionale, cresterii sigurantei traficului rutier si prevenirii accidentelor rutiere. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui, au fost verificate peste…

- AVERTISMENT… Atentie, soferi vasluieni, vine iarna, iar masinile trebuie sa fie echipate corespunzator. Acestea trebuie sa aiba anvelope de iarna, lanturi sau alte echipamente antiderapante, in caz contrar, vor fi sanctionati contraventional cu amenda cuprinsa intre 9-20 de puncte. Politistii ii indeamna…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat zeci de perchezitii pentru destructurarea unei retele specializata in fraudarea probelor teoretice si practice pentru obtinere a permisului de conducere. Din reteau care vindea permis de conducere pe mii de euro ar fi facut parte si angajati ai…

- Weekend plin pentru Poliția Rutiera. Au fost retinute, in ultimele 24 de ore, peste 700 de permise de conducere, din cauza neregulilor constatate in trafic.S-a intervenit la peste 3.000 de evenimente si s-au dat amenzi de aproape 4 milioane de lei. Polițiștii au intervenit, sambata, la peste 3.000 de…