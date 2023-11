Operațiune de amploare, in aceasta dimineața, a ofițerilor de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție – serviciile anticorupție din județele Dolj, Argeș, Valcea, Gorj, Mehedinți, Olt, Dambovița, Sibiu, Caraș-Severin și Hunedoara. Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, polițiștii au efectuat percheziții domiciliare in 26 de locații, aflate […] Articolul Zeci de percheziții intr-un dosar de corupție. Suspecții sunt polițiști de frontiera a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .