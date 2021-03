Zeci de oameni au fost ucisi intr-un atac jihadist in orasul Palma din nordul Mozambicului, au anuntat duminica responsabili ai fortelor de aparare si securitate din tara din sud-estul Africii, transmit Reuters, dpa si AFP.



Alte cateva sute de oameni, atat localnici cat si straini, au fost salvati din orasul aflat in preajma unor proiecte gazeifere in valoare de 60 de miliarde de dolari, in cursul atacului care a inceput miercuri, a precizat in fata presei un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, Omar Saranga.



Intre altele, sapte persoane au fost ucise intr-o ambuscada…