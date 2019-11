Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mineri de la Salina Ocna Dej s-au blocat in subteran, suparați ca dupa o saptamana de proteste nu au primit vouchere de vacanța, scrie Mediafax.Un angajat al Salinei Ocna Dej a declarat, luni, ca sunt in jur de 30 de mineri din primul schimb care s-au blocat in subteran, in semn de…

- Moment emoționant la Mina Paroșeni. Minerii care s-au blocat de luni in subteran au ieșit pentru cateva minute la suprafața sa se reintalneasca cu familiile. Au vorbit și s-au imbrațișat cu soțiile și copiii, dupa care au coborat din nou in adancul minei pentru a-și continua protestul. Epuizați de sacrificiul…

- Momente emoționante au avut loc, astazi, in curtea minei Paroșeni, parte a Societații Naționale de Inchideri Mine Valea Jiului. Familiile minerilor blocați in subteran au venit sa iși vada soții sau tații. De aproape o saptamana nu i-au mai vazut pe cei dragi, iar astazi, preț de cateva momente,…

- Zece dintre minerii care protesteaza de cinci zile in subteran la Paroșeni și Uricani au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost duși la spital. Potrivit sindicaliștilor, minerii se pregatesc sa intre in greva foamei, nemultumiti ca nu vor primi venituri in completare, dupa inchiderea minelor,…

- Premierul demis Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidentiale, a discutat, marti, cu reprezentantii minerilor din Salina Ocna Dej, care protesteaza pentru ca nu si-au primit voucherele de vacanta. „Am discutat cu minerii legat de voucherele de vacanta, exista o nemultumire justificata, pentru…

- Greva a fost aleasa strategic, data fiind cererea de sare din aceasta perioada. Mai bine de 100 de angajati s-au adunat in curtea Salinei pentru a protesta. In 2016, minerii au protestat timp de trei zile, blocandu-se in subteran, pentru a-i face pe cei din conducere sa le respecte cerintele.

