Stiri pe aceeasi tema

- Administrația pentru Medicamente și Alimente (FDA) din Statele Unite a anunțat, marți, ca vaccinul Covid-19 produs de Moderna nu intrunește toate criteriile pentru utilizarea dozelor de rapel, anunța Reuters. Se pare ca eficacitatea vaccinului este și ramane suficient de mare astfel incat nu ar fi necesara…

- Compania farmaceutica americana Merck a anuntat luni ca a depus la Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) o cerere de autorizare în regim de urgenta a medicamentului sau anti-COVID-19 administrat pe cale orala, relateaza CNN și Agerpres.Studiul clinic realizat de…

- Dezvoltatorul american de vaccinuri Novavax anticipeaza ca in 2022 va livra cel putin 2 miliarde de doze din vaccinul sau pentru Covid-19, transmite Reuters. Compania, care a anuntat in iunie ca vaccinul sau a aratat o eficacitate de peste 90% intr-un studiu clinic in faza tarzie efectuat in SUA, a…

- Compania, care a anuntat in iunie ca vaccinul sau a aratat o eficacitate de peste 90% intr-un studiu clinic in faza tarzie efectuat in SUA, a declarat ca este pe cale sa depuna o cerere de utilizare de urgenta a vaccinului sau la Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA, in trimestrul…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a adaugat o boala neurologica extrem de rara, sindromul Guillain-Barre (GBS), ca posibil efect secundar al vaccinului anti-Covid-19 al AstraZeneca. Potrivit EMA, exista „o posibilitate cel putin rezonabila” a unei legaturi cauzale intre GBS si vaccinul AstraZeneca,…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a adaugat o boala neurologica extrem de rara, sindromul Guillain-Barre (GBS), ca posibil efect secundar al vaccinului pentru Covid-19 al AstraZeneca, arata o actualizare regulata a sigurantei publicata miercuri de institutie, transmite Reuters. Potrivit EMA,…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat luni ca profesorii și personalul din școlile publice vor fi obligați sa faca vaccinul anti-COVID-19, ca parte a eforturilor autoritaților de a imuniza cat mai multe persoane și a incetini astfel raspandirea variantei Delta, foarte contagioasa, noteaza…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente a SUA ar putea acorda luni aprobare completa vaccinului anti-COVID produs de Pfizer-BioNTech, scrie The New York Times. Miscarea ar face din acesta primul vaccin Covid care va trece de la autorizarea de utilizare de urgenta la aprobarea completa a FDA.…