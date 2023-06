Stiri pe aceeasi tema

- Situație greu de digerat la CNCIR. Dupa ce am prezentat in exclusivitate naționala mecania grupului infracțional coagulat sub bagheta fostei șefe a Companiei naționale, Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, prezentam traseele financiare descoperite de DIICOT, banii delapidați de angajații…

- Viața angajaților CNAIR sub comanda nepoatei ex-șefului SRI, Ioana Timofte, era una dificila, stresanta și anevoioasa, releva o interceptare in care unul dintre directorii companiei de stat se vaita despre metehnele șefei sale care il solicita ori de cate ori avea probleme de natura tehnica in apartament.Astfel,…

- Situația de o gravitate deosebita care se petrecea la CNCIR sub comanda nepoatei fostului șef al SRI, Ioana Timofte, capata valențe debordante, și a mers pana la punctul in care angajații discutau calendarul achizițiilor fictive din bani publici ai contribuabililor raportat la calendarul de livrare…

- Faptul ca trebuiau produși aproape 100.000 de euro prin fapte penale de catre angajații CNCIR in numele și pentru interesul strict personal al șefei instituției, nepoata fostului șef SRI, Ioana Timofte, pentru achiziția de mobilier de lux, a produs rumori și implicit discuții printre angajați.Astfel,…

- Deși unii angajați au fost ținuți o perioada in ceața de la schema infracționala perfecționata de fosta șefa a CNCIR, Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, aceștia, economiști de profesie fiind, au prins firul malversațiunii și au ințeles fara sa li se spuna care este mecanica infracționala…

- 49 de asociații sportive din Cluj-Napoca primesc 17.500.000 lei, finanțare nerambursabila din fonduri publice pentru anul 2023. Sumele au fost aprobate in ședința Consiliului Local de miercuri, 12 aprilie 2023.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se pregateste sa schimbe cadrul legal - un ordin de presedinte de anul trecut - pentru a introduce obligativitatea ca institutiile de credit sa-i transmita zilnic valoarea sumelor existente in conturile bancare si care pot fi platite in cadrul procedurilor…

