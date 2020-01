Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a caștigat alegerile care au avut loc n cursul zile ide ieri, impunandu-se in fața singurului contracandidat, prof. univ. dr. Norina Forna. Iei au avut loc alegerile academice la Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași pentru mandatul 2020-2024. Alegerile au avut ca scop stabilirea membrilor…

- Peste 8.800 de absolventi ai universitatilor de medicina si farmacie sustin, duminica, examenul de rezidentiat. Proba se desfasoara in sase centre universitare, pe durata a patru ore. Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi a stabilit ultimele detalii cu privire la desfasurarea concursului de intrare in rezidentiat pe post si pe loc, de duminica, 8 decembrie. La concursul care se desfasoara simultan pe centre universitare, Iasi, Bucuresti, Cluj, Craiova,…

- Chimistul Raul Patrașcu de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Timișoara a explicat in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX ce echipament trebuie sa poarte persoanele care intervin in imobilele contaminate cu fosfura de aluminiu. Chimistul spune ca persoanele care ajung in zona contaminata trebuie…

- Proiectul a fost lansat in urma cu doi ani și are ca scop informarea avizata a populației pe teme medicale. In urma cu doi ani, Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) Carol Davila din București lansa un proiect pilot in domeniul prevenției, care iși propunea informarea din surse avizate a populației…

- Protest la Universitatea de Medicina și Farmacie din Timișoara. In zona UMF au fost lipite afișe cu mesajul 'stop corruption' ca aluzie la faptul ca studenții de la Medicina sunt obligați sa dea șpagi daca vor sa treaca examenele. Un lucru e cert: UMF nu e straina de astfel de scandaluri.Citește…

- 1 din 10 pacienti din spitalele din Romania are nevoie urgenta de sange. Anual, doar 2% din populatia Romaniei doneaza sange, un procent infim raportat la necesitatile stringente ale unui pacient. Aceasta este realitatea cu care Romania inca se confrunta din cauza lipsei de donatori, ignorand faptul…

- Un tunisian de 27 de ani, student la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Victor Babes" din Timisoara, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, dupa ce si-a lovit un compatriot cu un cutit in spate, intr-o sala de curs a Institutului de Boli Cardiovasculare