- Timișorenii pot cere bani de la București pentru a-și reabilita cladirile istorice, cate 100.000 de lei de imobil. 1 milion de lei aloca Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, grație titlului de capitala culturala europeana.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID va intarzia. Potrivit informațiilor anterioare, o tranșa de 150.000 de doze trebuia sa ajunga in țara luni, 28 decembrie. In noile condițiile, vaccinul ajunge marți și miercuri, insa nu se mai precizeaza cate doze.…

- Galleria 28 gazduiește o expoziție speciala, organizata pentru cinstirea sarbatorii nașterii lui Iisus Christos. Expoziția, intitulata „De Craciun”, reunește lucrari de pictura, sculptura, grafica, fotografie și ceramica, semnate de nu mai puțin de 14 cunoscuți artiști: Florin Avram, Ciprian Bodea,…

- Expoziția Tolerance 2020 – care poate fi vizitata in Piața Libertaiții – marcheaza Ziua Internaționala a Toleranței (16 noiembrie), sarbatoarea anuala instituita de catre Organizația Națiunilor Unite pentru conștientizarea pericolelor intoleranței. Utilizand forța unica a afișului, ne reamintește…

- Pentru moment, Timisoara scapa de carantinatre automata, incepand de luni. Varianta finala a Hotararii 52 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența prin care sunt propuse restricții timp de 30 de zile, a fost fost facut public, in aceata diminerata, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS).…

- Prefectura Timiș a anunțat intrarea in vigoare a restricțiilor de vineri incepand cu ora 0:00, insa in noaptea de miercuri spre joi, la ora 3:46, a revenit și a anunțat ca lockdown-ul se institutie intr-o ora și 14 minute. Citește și: Timisoara va intra in CARANTINA. Primarul Dominic Fritz:…

- Locuitorii si vizitatorii Timisoarei, viitoare Capitala Europeana a Culturii 2023, vor avea ocazia sa admire 21 dintre cele mai reprezentative opere ale Muzeului Prado din Madrid, in cadrul unei expozitii intitulate "Muzeul National Prado iese in strada", organizata in perioada 5 - 19 noiembrie,…

- O expozitie dedicata pictorului contemporan Sorin Ilfoveanu va fi deschisa luna aceasta la Muzeul National Brukenthal, unde vor putea fi vazute 45 de lucrari, cele mai multe in premiera, potrivit news.ro.Expozitia „Ilfoveanu 2020” reuneste picturi in acrilice si desene, avand ca tematica subiecte…