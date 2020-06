Zeci de județe sub avertizare de cod roșu și portocaliu! Vor fi inundații masive Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis duminica o avertizare Cod Rosu de inundatii pentru raul Timis, judetul Timis, precum si avertizari Cod portocaliu si Cod galben pentru rauri din 30 de judete, respectiv 34 de judete, valabile pe parcursul zilelor de duminica si luni, anunța AGERPRES. Astfel, de duminica, ora 12:00, pana luni, la ora 12:00, a fost instituit Cod rosu pe Timis - sector aval S.H. Sag, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte (sector indiguit - judetul Timis) si a fost ridicata avertizarea hidrologica din celelalte bazine hidrografice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

