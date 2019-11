Stiri pe aceeasi tema

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, relateaza dpa potrivit Agerpres Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta, a declarat…

- Foto: de la cititori Mai mult 10 de hectare au fost cuprinse de flacari in zona agricola a comunei Corbii Post-ul CORBII MARI: Unul dintre cele mai intinse incendii de vegetație, lichidat de pompieri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astfel de incendii se produc in fiecare an pe insula-continent in timpul primaverii si verii australe. Anul acesta insa, au fost extrem de precoce si de intense, izbucnind imediat dupa debutul lunii septembrie, in focare identificate din nordul statului New South Wales (sud-estul tarii) si pana in…

- 400 de persoane au fost evacuate in doua state din estul Australiei, din cauza a peste 130 de incendii de vegetație. S-au inregistrat doar pagube materiale si nicio persoana nu si-a pierdut viata. Aproape o mie de pompieri lupta cu cele peste 80 de incendii in Queensland, o zona afectata de o seceta…

- Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate din casele lor amenintate de peste 130 de incendii izbucnite in doua state din estul Australiei, au informat marti autoritatile locale citate de EFE. Pana la aceasta data s-au inregistrat doar pagube materiale si nicio persoana nu si-a pierdut…

- Desi mai sunt inca trei luni pana la vara australa, in statul Queensland continua sa fie active 65 de incendii de padure, iar conditiile meteo adverse sunt prognozate si marti.Sefa executivului din Queensland, Jackie Trad, a informat ca 47 "de structuri", majoritatea locuinte, au fost afectate…

- Doua state estice australiene se confrunta cu peste o suta de incendii de vegetatie care au distrus mai mult de 20 de gospodarii, iar pompierii se lupta cu flacarile amplificate de vantul puternic, informeaza Reuters potrivit news.roQueensland si New South Wales sunt afectate sambata de incendii.…

- Doua focuri facute in spatii deschise au scapat luni de sub control si au provocat incendii la care a fost nevoie de interventia pompierilor.Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni și lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Dragușeni au intervenit in jurul orei 16.30 cu 3 ...