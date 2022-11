INCURCATURA… In ultimii 12 ani, 57 de familii și-au ridicat case in extravilanul comunei Muntenii de Jos, in zona Penitenciarului Vaslui, unde, in mod normal, nu se pot ridica construcții. Pentru ca nici pana aceasta ora nu s-a gasit o soluție in cazul lor, acestea au mers vineri, in vizita la prefectul județului Vaslui, Daniel […] Articolul Zeci de familii și-au construit case in extravilanul comunei Muntenii de Jos, iar acum solicita sprijinul Prefecturii Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .