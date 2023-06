Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de diplomați ruși vor fi expulzați din Romania. Kremlinul chiar va trimite o aeronava speciala pentru repatrierea angajaților declarați indezirabili de autoritațile de la București. 40 de angajați ai Ambasadei Federației Ruse la București, impreuna cu membrii de familie, urmeaza sa paraseasca teritoriul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a comentat apelurile autoritatilor de la Chisinau privind reducerea prezenței diplomatice a Rusiei in Republica Moldova. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei considera ca numarul de angajați ai Ambasadei…

- Romania a impus joi, 8 iunie, Ambasadei Rusiei la București sa iși reduca personalul efectiv aflat in Romania cu 40 de persoane – adica cu 11 diplomați și cu 29 de persoane aparținand personalului tehnico-administrativ, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe. Conform deciziei autoritaților…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca autoritatile romane nu sunt atat de dure in relatiile cu Rusia precum alte state membre NATO si, din punctul de vedere al Moscovei, ramane „o usa intredeschisa pentru relatii in viitor”. Amintim ca Vladimir…

- Intrebat despre relatiile bilaterale, ambasadorul a recunoscut ca acestea aproape nu exista in prezent, dar a adaugat ca aceasta intrebare trebuie pusa autoritatilor romane, pentru ca Rusia intotdeauna a fost pentru relatii bune cu toate tarile din lume. Valeri Kuzmin a spus, pe de alta parte, ca astazi,…

- Polonia a confiscat sambata cladirea unui liceu rusesc, situat in sediul Ambasadei Rusiei, la Varsovia, anunta Ministerul polonez de Externe. „Aceasta cladire va apartine de acum incolo primariei din Varsovia”, a declarat agentiei purtatorul de cuvant al ministerului polonez de externe. El a precizat…

- Președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și premierul Dorin Recean ar fi in capul listei persoanelor interzise pe teritoriul Federației Ruse, considera editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru , cu referire la decizia de marți, 25 aprilie, a Ministerului rus de Externe . Deocamdata, lista…

- Ambasadoarea Rusiei in Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a declarat ca, daca ar putea sa voteze in tara in care se afla la post, l-ar sprijini pe liderul partidului Vazrajdane (Renastere/ultranationalist, prorus), o declaratie care incalca normele diplomatice, relateaza vineri EFE. „Daca as fi alegator…