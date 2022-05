Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J. Bistrița-Nasaud, sprijiniți de polițiști din cadrul I.P.J. Bihor și luptatori din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale Cluj, Suceava, Mureș, Bihor și Harghita, au descins la locuințele unor…

- Cele 30 de percheziții ai fost executate duminica dimineața de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice de la Poliția Bistrița-Nasaud, sprijiniți de polițiști din din Bihor și luptatori de la serviciile pentru acțiuni speciale din județele Cluj, Suceava, Mureș, Bihor și…

- In aceste momente este in plina desfașurare o acțiune de percheziționare a 30 de domicilii. Polițiști și luptatori din șase județe descind in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala. Prejudiciul estimat e de 1,2 milioane lei. De dimineața buna, polițiști și luptatori din șase județe au luat la puricat…

- VIDEO: PERCHEZIȚII in Alba și in alte județe, la persoane care fac contrabanda cu țigari. Ce au descoperit polițiștii Mai multe percheziții au avut loc, joi 14 aprilie, in județul Alba, dar și in Hunedoara. Perchezițiile au vizat mai multe persoane banuite ca fac contrabanda cu țigari. Potrivit IPJ…

- Astazi, 6 aprilie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice și Serviciul Investigații Criminale, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, efectueaza 38 de percheziții domiciliare,…

- In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, au efectuat 9 percheziții, la persoane banuite ca s-ar fi folosit de avize false de insoțire a materialului lemnos, pentru a crea o aparența de legalitate transportului…

- Astazi, 17 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au pus in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, la un barbat, de 68 de ani și o femei, de 58 de ani, ambii din Satu Mare, banuiți ca ar fi eliberat…

- Astazi, 17 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, impreuna cu polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj și Timiș, pun in aplicare 13 mandate de percheziție domiciliara, in județele Satu…