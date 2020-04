Stiri pe aceeasi tema

- Situatie incredibila in Navodari, in plina pandemie de coronavirus! Preotul Salomia Andrei de la Biserica Buna Vestire din centrul orasului Navodari a ales sa nu respecte regulile si a primit credinciosii in zona bisericii, pentru a le imparti… agheasma! O mare de oameni s-a bulucit la lacasul de cult,…

- In plina epidemie de coronavirus, preotul Salomia Andrei de la Biserica Buna Vestire din centrul orasului Navodari a primit credinciosii in zona bisericii, pentru a le imparti agheasma, scrie publicația focuspress.ro. Preotul ar fi motivat politistilor sosiți la fața locului ca “a uitat” usile bisericii…

- Amânarea ratelor la credite este una dintre facilitațile introduse de Guvern. Antreprenorii afectați de criza coronavirusului trebuie sa se gândeasca bine înainte de a lua o decizie, dar nu prea mult timp, pentru ca expira termenul. HotNews.ro a discutat în cadrul interviurilor…

- Ordonanța militara numarul 4 obliga primariile ca incepand cu data de 31 martie sa puna la toate intrarile blocurilor de locuințe dispozitive cu soluții dezinfectante. Potrivit datelor centralizate, in București sunt circa 50.000 de scari de bloc, iar un dispenser manual costa intre 50 și 150 de lei,…

- Un preot din localitatea timișeana Bethausen a primit o amenda de 300 de lei, pentru ca a organizat, duminica, in biserica, o slujba cu 40 de persoane, transmite Mediafax.Politistii din Timiș s-au sesizat din oficiu dupa ce au aflat ca la biserica din localitatea Bethausen are loc o slujba…

- Avocatul Poporului a atacat miercuri la Curtea Constituționala ordonanța de urgența (OUG) 23/2020 privind achizițiile publice, unul din principalele motive fiind ca Guvernul a reglementat aspecte ce țin de raspunderea disciplinara a magistraților care soluționeaza litigii in materia achizițiilor publice,…

- ​​Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), despre care unii au atenționat ca ar putea fi doar un chihuahua, iar alții au susținut ca va fi un tigru, tocmai a început sa funcționeze, dupa ce Hotarârea de Guvern privind organizarea și funcționarea acesteia a fost publicata în…

- Șefii de Consilii Județene vor fi aleși din randul consilierilor județeni și prin votul acestora, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere publica de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, informeaza Hotnews .„​Alegerea directa a președinților consiliilor…