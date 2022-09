Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera anunta ca 115.678 de persoane au intrat in Romania miercuri, dintre care 12.680 de cetateni ucraineni. Numarul total al ucrainenilor care au intrat in tara incepand cu perioada pre-conflict a trecut de 1.800.000, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Incepand de astazi, 29 iulie, ora 16:00, patrule ale Poliției de Frontiera, IGP, INSP și IGC vor asigura paza și protecția Aeroportului Internațional Chișinau, precum și a proximitații acestuia, anunța Poliția de Frontiera, printr-un comunicat de presa.

- In data de 20.07.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 212.102 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 52.586 mijloace de transport, anunța Poliția de Frontiera.…

- Serviciul de Informații și Securitate s-a autosesizat pe marginea declarațiilor facute de Iulia Navalnii, privind pretinsa filare pe teritoriul Republicii Moldova. SIS spune ca nu a urmarit-o.

- Serviciul de Informații și Securitate dezminte acuzațiile Iuliei Navalnii precum ca ar fi fost filata in Chișinau. „SIS menționeaza ca asupra cetațenei Federației Ruse nu au fost desfașurate masuri speciale de investigații, inclusiv urmarirea vizuala a acesteia”, se arata in comunicatul emis de SIS.…

- Astazi, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfașurat o acțiune pe linia verificarii condițiilor de deținere a exemplarelor canine de catre stapani la mai multe locații situate in municipiul Arad. In urma activitaților desfașurate au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale in valoare…

- Saptamina fierbinte la propriu și la figurat a fost pentru unii angajați ai Poliției de Frontiera. Circa 200 de polițiști de frontiera au participat la patru competiții sportive interne, cu probele: atletism, ridicarea greutaților, volei și minifotbal. Intrecerile s-au desfașurat la Ungheni, pe teritoriul…

- In data de 15.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.636 de persoane, dintre care 9.762 de cetateni ucraineni in crestere cu 14,9 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.385 cetateni ucraineni in crestere…