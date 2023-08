Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de caini crescuți intr-o curte din orașul Titu, județul Dambovița, au fost preluați de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor spre a fi incredințați unei asociații de profil, dupa mai multe plangeri facute de o vecina a proprietarului.

- Un barbat care locuiește pe strazi a bagat spaima in mamicile diin cartierul Zorilor, care au inceput sa sune la poliție pentru a-l reclama. Cel vizat are un comportament nepotrivit, amenința și se lauda ca a agresat minore. ”Salutare mamiciNu știu daca am voie sa postez așa ceva, dar m-aș…

- GRAFICUL de lucru cu aparatele de masurare a vitezei in luna AUGUST 2023 NR. CRT. DATA TRASEUL DE ACTIUNE OBS. 1. 01.08. 2023 Targoviste: Calea Bucuresti - Calea Campulung - Soseaua Gaesti - Bd. I.C. Bratianu DJ 702…

- Politistii din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București (DGPMB) – Secția 26 Poliție au fost sesizați, in jurul orei 06.00, prin sistem 112, cu privire la faptul ca o fetița ar fi cazut in raul Dambovița."Intrucat s-a constatat ca aspectele sesizate se confirma, polițiștii care s-au…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PNL Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca orice proiect de modificare a statutului pensiilor speciale care include si pensiile din sistemul de aparare si ordine publica pleaca de la premisa de a fi, din nou, neconstitutional, mentionand ca „este necesara o clarificare…

- Elicopter SMURD a fost solicitat in județul Dambovița, in urma unui accident pe A1, la km 60. Au fost alertate Detașamentele de 1pompieri Titu și Gaești și au fost trimise la locul evenimentului doua autospeciale de intervenție, o ambulanța SMURD și un echipaj SAJ DB. La fața locului a venit in sprijin…

- Un barbat de 48 de ani, din Titu, a fost depistat de polițiști cu mai multe materiale furate de la un punct de lucru al unei societați comerciale din Potlogi. In autoutilitara barbatului, cu care se deplasa pe drumul județean 711A, au fost gasite 35 de țevi (tuning), un ventil, un cadru și o bucata…