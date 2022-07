Zeci de bucureșteni au căzut pe stradă din cauza caniculei Serviciul de ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat in weekendul trecut 3.660 de solicitari, mai mult de jumatate fiind urgente. In 151 de cazuri a fost vorba despre persoane carora li s-a facut rau pe strada. Weekendul trecut, in Capitala au fost inregistrate temperaturi – record, care au depașit, sambata, 40 de grade Celsius la […] The post Zeci de bucureșteni au cazut pe strada din cauza caniculei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

