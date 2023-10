Zeci de asociaţii studenţeşti de la Harvard acuză Israelul că este vinovat pentru atacul Hamas In total 35 de asociatii studentesti de la celebra Universitate americana Harvard acuza, intr-un comunicat, Israelul de faptul ca este ”vinovat de violentele care se desfasoara” in prezent din cauza ”regimului de apartheid” pe care-l impune palestinienilor. ”Noi, organizatiile studentesti semnatare mai jos, consideram regimul israelian in intregime vinovat de toate violentele care se desfasoara”, au acuzat acestea duminica intr-un comunicat. ”In ultimii 20 de ani, milioane de palestinieni din (Fasia) Gaza au fost fortati sa traiasca intr-o inchisoare sub cerul liber. Vinovatii israelieni promit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

